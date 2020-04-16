В Украине 397 новых случаев СOVID-19 за сутки

По состоянию на 9 утра 16 апреля в Украине зафиксировали 4161 случаев заражения коронавирусом, 116 человек умерли, 186 больных COVID-19 выздоровели. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.





За последние сутки выявлено 397 новых случаев заражения. Это наивысший показатель с начала эпидемии в Украине. За 15 апреля выздоровело 43 человека, зафиксировано 8 новых летальных случаев.





На амбулаторном лечении находятся 2706 пациентов. Госпитализировано 1 455 человек, из них 62 ребенка. На аппарате ИВЛ - 72 человека.





Количество подтвержденных случаев по областям:





- Черновицкая - 662;





- Киев - 644;





- ИваноФранковская - 401;





- Тернопольская - 333;





- Винницкая - 279;





- Киевская - 234;





- Ровенская - 204;





- Кировоградская - 198;





- Львовская - 166;





- Житомирская - 162;





- Закарпатская - 116;





- Запорожская - 115;





- Черкасская - 110;





- Волынская - 109;





- Сумская - 80;





- Днепропетровская - 78;





- Одесская - 73;





- Херсонская - 44;





- Харьковская - 40;





- Хмельницкая - 37;





- Полтавская - 27;





- Николаевская область - 22;





- Донецкая - 12;





- Черниговская - 11;





- Луганская - 4.





Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



