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16 апреля 20, 10:41
ВОЗ: Алкоголь делает человека более уязвимым к коронавирусу
алкоголь
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Интенсивное употребление алкоголя может привести к ARDS – одному из самых сложных осложнений коронавирусной болезни COVID-19, предупреждает ВОЗ.
Употребление алкоголя во время пандемии повышает риски заражения коронавирусом, а также может привести к осложнениям течения болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения.

"Употребление алкоголя связано с целым рядом инфекционных и неинфекционных заболеваний и расстройств психического здоровья, которые могут сделать человека более уязвимым для COVID-19", - пишет ВОЗ.

В сборнике рекомендаций ВОЗ "Алкоголь и COVID-19: что вам нужно знать" говорится, что алкоголь подрывает иммунную систему и негативно влияет на способность организма противостоять болезням. Также отмечается, что интенсивное употребление алкоголя увеличивает риск острого респираторного дистресс-синдрома (ARDS), одного из самых тяжелых осложнений COVID-19.

В ВОЗ добавляют, что в условиях, когда бары закрыты, люди для употребления алкоголя могут устраивать домашние вечеринки. А это повышает риск распространения коронавируса.

В Организации также предупреждают, что алкоголь усугубляет негативное влияние на психику, которая и так подвержена стрессу в условиях карантина. Это может привести, в частности, к росту домашнего насилия, об "ужасающей вспышке" которого в начале месяца говорил генсек ООН Антониу Гутерриш.

Источник: https://news.liga.net/
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