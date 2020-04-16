На Буковине священник с COVID-19 не признает диагноз

В Черновицкой области положительные результаты тестов на коронавирус продемонстрировали четыре священнослужителя. При этом один из них не признает диагноз и собирается провести богослужение в храме. Об этом в своем видеообращении заявил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.





Он сообщил, что сегодня в области зарегистрировано 73 новых случая коронавируса. Всего в области на этот момент 662 заболевших.





По словам Осачука, четверо из зараженных — священники, и они уже проинформированы о своем диагнозе.





"И удивляет то, что один из них всячески пытается отбросить и не принять эту информацию, утверждая, что результаты лабораторного исследования ложны. Он не согласен с этим и собирается завтра идти в храм и проводить богослужение", - сказал Осачук.





Глава ОГА не уточнил, какую церковь представляют священники.



