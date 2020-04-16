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Новости
Украина
16 апреля 20, 10:43
На Буковине священник с COVID-19 не признает диагноз
глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук
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В Черновицкой области зарегистрировано 73 новых случая коронавируса.
В Черновицкой области положительные результаты тестов на коронавирус продемонстрировали четыре священнослужителя. При этом один из них не признает диагноз и собирается провести богослужение в храме. Об этом в своем видеообращении заявил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Он сообщил, что сегодня в области зарегистрировано 73 новых случая коронавируса. Всего в области на этот момент 662 заболевших.

По словам Осачука, четверо из зараженных — священники, и они уже проинформированы о своем диагнозе.

"И удивляет то, что один из них всячески пытается отбросить и не принять эту информацию, утверждая, что результаты лабораторного исследования ложны. Он не согласен с этим и собирается завтра идти в храм и проводить богослужение", - сказал Осачук.

Глава ОГА не уточнил, какую церковь представляют священники.

Источник: https://news.liga.net/
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