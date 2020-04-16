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Новости
Украина
16 апреля 20, 10:49
Представители Украины на Донбассе готовят обмен пленными
Алексей Резников
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По словам Алексея Резникова, обмен должен состояться завтра-послезавтра.
Представители украинской власти уже находятся на Донбассе, где занимаются подготовкой к обмену удерживаемыми лицами с боевиками. Он должен состояться завтра-послезавтра. Об этом в эфире hromadske заявил министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников. 

По его словам, представитель ОБСЕ в минской группе Хайди Грау заявила сегодня, что все "основные, базовые договоренности достигнуты, и обмен должен состояться, как мы ранее сообщали, до Пасхи, то есть в рабочие дни, их осталось два — четверг и пятница". 

"Оптимизм, которым мы на минувшей неделе поделились с общественностью, сейчас оправдывается", - сказал Резников.

Он отметил, что представители власти Украины уже находятся на Донбассе, готовясь к обмену. По словам министра, в связи с пандемией коронавируса, этот процесс будет несколько усложнен. Все вернувшиеся украинцы пройдут медосмотр и двухнедельную обсервацию в одной из граничащих с Донбассом областей, рассказал Резников. 

Глава Минреинтеграции не назвал точное число людей, которых Украине отдают боевики, но сказал, что их десятки, это военные и гражданские лица.

Источник: https://news.liga.net/
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