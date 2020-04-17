Жителей Киева просят закрыть окна и не выходить на улицу

В Киеве и области наблюдается существенное задымление, в воздухе зафиксированы продукты горения. В КГГА говорят, что причина — в пожарах в Житомирской области и Чернобыльской зоне, а также в северо-западном ветре. Об этом сообщили в Управлении по вопросам гражданской защиты КГГА.

По информации управления, радиационный фон в столице - в пределах нормы.

Вместе с тем там призвали жителей столицы и области к следующим мерам:

- ограничить пребывание на открытом воздухе;

- держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром, при открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять;

- включить системы кондиционирования и очистки воздуха;

- проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;

- увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день (для взрослых).

При появлении одышки, кашля или бессонницы, необходимо обратиться к врачу.

В столичном управлении ГСЧС сообщили, что пожар был также у хутора Мрыги по Столичному шоссе, в Голосеевском районе. Произошло возгорание травяного настила и камыша на площади 3 га. В ГСЧС говорят, что в 19:03 спасатели ликвидировали возгорание.



