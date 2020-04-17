В Украине продлят карантин: названа новая дата

Карантин в Украине из-за распространения коронавируса могут продлить до 12 мая. В правительстве боятся вспышек COVID-19, связанных с праздниками. Как будут снимать ограничения, когда могут открыть часть предприятий и запустить транспорт - в материале Styler.





Так, СМИ пишут, что за продление ограничительных мер выступает министр внутренних дел Арсен Аваков и Минздрав. Главной причиной продления карантинных мер, являются риски из-за Пасхи и майских праздников.





Как будут снимать карантин





Скорее всего, мелкие предприятие могут открыть с 12 мая, но дата пока предварительная. Это коснется, в первую очередь, малого бизнеса. А вот большинство ограничений будет действовать до конца июня, чтобы не допустить вспышки заболеваний. Об этом пишет Обозреватель.





Окончательное решение о продлении карантина будет принято лишь после Пасхи.





А вот общественный транспорт по такому сценарию могут запустить после мая. При этом об открытии метро речь пока не идет.





Кроме того, Украина будет ориентироваться на ЕС. Если карантин там будет действовать полноценно, то в Украине его также отменять не станут.





На сегодня, 17 апреля, о ситуации в Украине​​МОЗ МОЗ сообщает:

"В Україні зафіксовано 4662 випадки коронавірусної хвороби COVID-19

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 17 квітня в Україні 4662 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 501 новий випадок.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 296 випадків; Волинська область — 122 випадки; Дніпропетровська область — 89 випадків; Донецька область — 12 випадків; Житомирська область — 177 випадків; Закарпатська область — 150 випадків; Запорізька область — 118 випадків; Івано-Франківська область — 427 випадків; Кіровоградська область — 218 випадків; м. Київ — 705 випадків; Київська область — 253 випадки; Львівська область — 203 випадки; Луганська область — 9 випадків; Миколаївська область — 22 випадки; Одеська область — 93 випадки; Полтавська область — 41 випадок; Рівненська область — 240 випадків; Сумська область — 81 випадок; Тернопільська область — 353 випадки; Харківська область — 56 випадків; Херсонська область — 51 випадок; Хмельницька область — 38 випадків; Чернівецька область — 759 випадків; Черкаська область — 137 випадків; Чернігівська область — 12 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 17 квітня 2020 року до Центру надійшло 1137 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 15448 повідомлень про підозру на COVID-19."





Напомним, что в Украине уже 4161 заболевших по состоянию на 16 апреля, 116 человек умерло. В Минздраве опасаются, что украинцы пойдут на нарушение карантина из-за пасхальных праздников. В таком случае вспышку коронавируса следует ждать уже через 5-7 дней после Пасхи.



