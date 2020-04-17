Коронавирус. В Украине заразилось рекордное количество людей

Как сообщает Министерство здравоохранения со ссылкой на Центр общественного здоровья, за прошедшие сутки, 16 апреля, вирус COVID-19 подтвердили у у 501 украинца.





"17 квітня в Україні 4662 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 501 новий випадок", - говорится в сообщении.





Как сообщали журналисты 44.ua, утром в четверг, 16-го апреля, коронавирус был диагностирован у 4161 человека. Среди заболевших пациентов 116 скончались, а 186 удалось вылечиться от болезни.





Напомним, что Украина продолжает вести борьбу с распространением коронавирусной инфекции, которая уже охватила практически все страны мира. Так, чтобы снизить темпы распространения, в стране введен режим чрезвычайной ситуации.





До 24 апреля действует общенациональный карантин, на время которого закрыли школы, детсады, непродуктовые магазины, прекращены междугородние перевозки, закрыта граница. Власти призывают украинцев не идти на Пасху в церковь.



