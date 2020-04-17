Полиция не допустит скопления людей у храмов на Пасху

Полиция не допустит скопления людей возле храмов на Пасху. Богослужения в церквях также пройдут без прихожан. Об этом заявил советник министра внутренних дел Юрий Тандит, сообщает пресс-служба МВД.





По его словам, в самих храмах могут присутствовать только те, кто обеспечивают службу - максимум 10 человек. Прихожане смогут посетить храм после службы - по одному-два человека.





Также советник министра отметил, что правоохранители не допустят скопления людей возле храмов. Они будут действовать в несколько этапов. "Первый этап - это разъяснение среди граждан. В случае повторных нарушений полицейские будут составлять протоколы. Мы не дадим провокаторам организовывать массовые мероприятия у приходов", - сказал Тандит.





По его словам, по фактам нарушений в Вербное воскресенье составлено 12 протоколов.



