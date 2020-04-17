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Новости
Украина
17 апреля 20, 10:28
Назначен новый и.о. министра энергетики
Ольга Буславец
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Ольга Буславец сменила Виталия Шабунина на посту исполняющего обязанности главы Минэнергоугля
Вчера на заседании Кабинета министров был назначен новый исполняющий обязанности главы Министерства энергетики и угольной промышленности. Им стала бывшая глава директората энергетических рынков Минэнергоугля Ольга Буславец. Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко, эту же информацию подтвердил LIGA.net собеседник в Слуге народа.

По словам Гончаренко, это был единственный вопрос, который рассматривался Кабмином на повестке дня. Ранее должность и.о. министра энергетики занимал первый заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Виталий Шабунин.

Источник: https://news.liga.net/
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