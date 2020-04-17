Назначен новый и.о. министра энергетики

Вчера на заседании Кабинета министров был назначен новый исполняющий обязанности главы Министерства энергетики и угольной промышленности. Им стала бывшая глава директората энергетических рынков Минэнергоугля Ольга Буславец. Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко, эту же информацию подтвердил LIGA.net собеседник в Слуге народа.





По словам Гончаренко, это был единственный вопрос, который рассматривался Кабмином на повестке дня. Ранее должность и.о. министра энергетики занимал первый заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Виталий Шабунин.



