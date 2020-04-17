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Новости
Украина
17 апреля 20, 14:45
Четверо пленных отказались возвращаться в "ЛНР". ВИДЕО
обмен
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Во время обмена пленными четверо из тех, кого должны были передать на территорию, подконтрольную террористам, отказались покидать Украину.
Во время обмена пленными четверо из тех, кого должны были передать на территорию, подконтрольную террористам, отказались покидать Украину. Мужчины мотивировали это тем, что они не хотят быть теперь причастны к тем, на чьей стороне ранее находились.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал".

На видео, сделанном во время обмена, один из мужчин объяснил, почему отказывается. Он отметил, что воевал за "ЛНР", однако теперь его помиловали, поэтому он не хочет возвращаться на оккупированную территорию.

Представительница так называемой "ЛНР" Ольга Кобцева, отметила, что в заявлении мужчина отметил совсем другое. По ее словам, до этого он выразил желание быть освобожденным в связи с политическими договоренностями в результате обмена.

Мужчина подчеркнул, что он хотел освободиться от ответственности за участие в войне против Украины на стороне "ЛНР".
censor.net.ua
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