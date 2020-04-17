Пик пожаров в Киевской области ожидается на выходных

Пик пожаров и возгораний сухостоя в экосистемах в Киевской области ожидается на ближайших выходных, 18 и 19 апреля. Об этом заявила пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской области Виктория Рубан, передает hromadske.

Она отметила, что почти во всех случаях причиной пожаров является человеческая деятельность.

"Это выжигание сухой травы, это так называемые "шашлычники", которые считают, что они потушили костер, который раздувается ветром через несколько часов", - сказала Рубан.

Она отметила, что количество пожаров увеличивается каждые выходные, в прошлый раз, 11 и 12 апреля, спасатели около 170 раз выезжали на тушение огня.



