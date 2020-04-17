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Украина
17 апреля 20, 19:51
Пик пожаров в Киевской области ожидается на выходных
пожар
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Пиковый уровень пожаров в Киевской области, по прогнозам спасателей, ожидается 18-19 апреля

Пик пожаров и возгораний сухостоя в экосистемах в Киевской области ожидается на ближайших выходных, 18 и 19 апреля. Об этом заявила пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской области Виктория Рубан, передает hromadske.

Она отметила, что почти во всех случаях причиной пожаров является человеческая деятельность.

"Это выжигание сухой травы, это так называемые "шашлычники", которые считают, что они потушили костер, который раздувается ветром через несколько часов", - сказала Рубан.

Она отметила, что количество пожаров увеличивается каждые выходные, в прошлый раз, 11 и 12 апреля, спасатели около 170 раз выезжали на тушение огня.

Со вчерашнего дня в Киеве и области наблюдается существенное задымление, в воздухе зафиксированы продукты горения. В КГГА сообщили, что причина — в пожарах в Житомирской области и Чернобыльской зоне, а также в северо-западном ветре.

17 апреля по данным мирового рейтинга по индексу качества воздуха QIAir, из-за задымления в связи с пожарами Чернобыльской зоне и Житомирской области Киев утром находился на первом месте по показателям загрязнения воздуха в мире. 

По состоянию на 13:15 17 апреля ситуация улучшилась, но все равно было зафиксировано превышение в 3 раза. Сегодня глава МВД Арсен Аваков и глава ГСЧС Николай Чечеткин заявили, что смог над столицей не представляет химической и радиологической угрозы, а радиационный фон в Киеве и области - в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.
liga.net
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