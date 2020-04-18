Кличко отстранил своего своего первого зама

Николая Поворозника, которого подозревают в получении взятки, отстранили от выполнения обязанностей заместителя председателя Киевской городской государственной администрации на время следствия. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
- Чтобы расследование было беспристрастным и не было упреков в каком-то воздействии чиновника высокого ранга, каким он является, Николай Поворозник написал заявление об отстранении его от исполнения обязанностей на время расследования. Я считаю это правильным шагом. Поэтому отстраняю его от исполнения обязанностей первого заместителя председателя КГГА. И рассчитываю на оперативное, объективное и открытое расследование этого дела. Справедливо и без политики!, - подчеркнул столичный градоначальник.
По словам столичного мэра, городская власть сотрудничает с правоохранительными органами по предупреждению коррупции.
- Я говорил о том, что никого не буду покрывать. И, если кто-то из чиновников виноват в коррупции, то будет отвечать по всей строгости закона! Никому и никаких поблажек не будет. Нулевая толерантность к коррупции!, - заявил Кличко.
В то же время он пригрозил не менее строгим наказанием тем, кто занимается манипуляциями и фабрикует дело.