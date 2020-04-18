Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.37
USD
27.07
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
18 апреля 20, 00:24
Кличко отстранил своего своего первого зама
Поворозник
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Николай Поворозник не будет исполнять свои обязанности на время следствия.

Николая Поворозника, которого подозревают в получении взятки, отстранили от выполнения обязанностей заместителя председателя Киевской городской государственной администрации на время следствия. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

- Чтобы расследование было беспристрастным и не было упреков в каком-то воздействии чиновника высокого ранга, каким он является, Николай Поворозник написал заявление об отстранении его от исполнения обязанностей на время расследования. Я считаю это правильным шагом. Поэтому отстраняю его от исполнения обязанностей первого заместителя председателя КГГА. И рассчитываю на оперативное, объективное и открытое расследование этого дела. Справедливо и без политики!, - подчеркнул столичный градоначальник.

По словам столичного мэра, городская власть сотрудничает с правоохранительными органами по предупреждению коррупции.

- Я говорил о том, что никого не буду покрывать. И, если кто-то из чиновников виноват в коррупции, то будет отвечать по всей строгости закона! Никому и никаких поблажек не будет. Нулевая толерантность к коррупции!, - заявил Кличко.

В то же время он пригрозил не менее строгим наказанием тем, кто занимается манипуляциями и фабрикует дело.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Служба безопасности Украины задержала первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Николая Поворозника во время получения взятки в сумме 60 тысяч долларов. 

По информации ряда СМИ, Поворозник через посредника требовал неправомерную выгоду в размере 125 тысяч долларов от представителя компании-застройщика за влияние на принятие решения о согласовании градостроительных условий и ограничений. 

Операцию проводило управление СБУ в Киеве и области в рамках расследования дела по ч. 4 ст. 190 "Мошенничество" и ч. 3 ст. 369-2 "Злоупотребление влиянием" Уголовного кодекса.
kp.ua
Ещё по теме:
Коронавирус: В Киеве введены дополнительные ограничения
Богослужения на Пасху покажут онлайн – УГКЦ
Продолжается пожар под Чернобылем. В Киеве смога нет
На вооружение ВСУ принят бронеавтомобиль "КОЗАК-2М1". ФОТО
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
ПЦУ в этом году может остаться без благодатного огня
noimageПик пожаров в Киевской области ожидается на выходных
noimageЧетверо пленных отказались возвращаться в "ЛНР". ВИДЕО
noimageНазначен новый и.о. министра энергетики
noimageОсвобожденные из плена боевиков украинцы сообщают о пытках
Лента новостей