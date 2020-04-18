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Украина
18 апреля 20, 09:12
В зоне ЧАЭС продолжает тлеть травяной настил
пожар
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К тушению привлечены 716 человек и 166 единиц техники, в том числе три вертолета ГСЧС. Они за сутки сбросили 268 тонн воды.
К тушению привлечены 716 человек и 166 единиц техники, в том числе три вертолета ГСЧС. Они за сутки сбросили 268 тонн воды.

Утром в субботу в Чернобыльской зоне на территории пяти лесничеств происходит тление травяного настила, пеньков и древесины. Об этом сообщает ГСЧС 18 апреля.

"По состоянию на 7:00 в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Корогодского, Лубянского, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицького лесничеств. Наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины в ячейках пройденных огнем", – говорится в сообщении.

Инженерной техникой создано 297 км минерализованных полос. К тушению привлечены 716 человек и 166 единиц техники, из них от ГСЧС 579 человек личного состава и 113 единиц техники, в том числе три вертолета ГСЧС, которыми 17 апреля осуществлены 134 сброса – 268 тонн воды.

Ранее в Гидрометцентре объяснили, почему пожар в зоне ЧАЭС не поднял радиоактивные вещества в атмосферу.

О радиационной ситуации в регионе и Киеве в пятницу, 17 апреля, рассказал директор гидрометцентра Николай Кульбида.

"Какого-то заметного роста концентрации Цезия-137 в атмосферном воздухе не обнаружено. Они несколько больше в зоне горения и уменьшаются в 10 метрах от этой зоны. Цезий за много лет просел глубоко в землю. Верхний слой земли, который подвергается горению, не содержит тех концентраций, которые представляют угрозу для человека", - пояснил метеоролог.

Он заверил, что никаких изменений в гамма-фоне не было обнаружено.
Korrespondent
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