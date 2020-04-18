На Донбассе за сутки пять обстрелов, потерь нет

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 17 апреля, пять раз нарушили режим прекращения огня. Украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в субботу, 18 апреля.

Отмечается, что противник открывал огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.





Обстрелы зафиксированы вблизи Гнутово, Авдеевки, Опытного, Старогнатовки, а также рядом с Пивденным.





Украинские военнослужащие открывали ответный огонь. По предварительным данным разведки, ранения получили как минимум двое сепаратистов.





С начала нынешних суток враг не проявлял огневой активности. Потерь у ВСУ нет.





Напомним, 16 апреля в районе проведения ООС сепаратисты один раз обстреляли позиции украинских военных. Потерь не было.



