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Новости
Украина
18 апреля 20, 20:11
Масштабные пожары: МВД не исключает диверсии
пожар
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Масштабные пожары в Украине могут быть результатом спланированной диверсии, заявил советник главы МВД.

Министерство внутренних дел не исключает, что ситуация с пожарами в стране может быть результатом спланированной диверсии. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк в Facebook.

По его словам, в МВД не исключают, что лесные пожары были спланированной диверсией с целью дестабилизации ситуации и нагнетания истерии среди населения.

"Сейчас все указывает на то, что это могла быть заранее продуманная кампания, с расчетом направления ветра. Цель заказчиков и организаторов понятна: попытка дестабилизации ситуации, нагнетания истерии и усиление панических настроений среди населения в условиях карантина и противодействия распространению коронавируса", - заявил он.

Как отметил советник главы МВД, правоохранители выяснят, кто может стоять за этой вероятной провокацией.

"МВД и Национальная полиция Украины призывают всех сознательных граждан сообщать о выявлении факты и местонахождение предполагаемых поджигателей и диверсантов, которые осуществляют провокации с поджогами в лесных зонах", - добавил Шкиряк.

Спутник зафиксировал масштабные пожары на Житомирщине

Ранее спасатели из-за пожаров создали резерв сил. Зеленскому доложили о ситуации с пожарами в Украине: создан резерв сил и угрозы объектам критической инфраструктуры Зоны отчуждения нет.
Korrespondent
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