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Украина
18 апреля 20, 20:13
Минюст: В СИЗО появятся платные камеры повышенного комфорта
тюрьма
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Полученные средства за такие камеры будут направляться на ремонт бесплатных камер, предлагают в Минюсте.

Министерство юстиции в рамках тюремной реформы планирует ввести платные камеры повышенного комфорта в следственных изоляторах (СИЗО). Об этом сообщил министр юстиции Дениса Малюськи в Facebook.

По его словам, полученные средства за такие камеры будут направляться на ремонт бесплатных камер.

"Мы сделаем платные камеры повышенного комфорта в следственных изоляторах. По объективным причинам есть камеры лучшего качества, и есть хуже. Ходят слухи, что лучшие камеры достаются за взятки. Мы сделаем, чтобы эти средства официально направлялись в специальный фонд, за счет которого мы сможем делать ремонты и улучшать качества и условия бесплатных камер", - сообщил Малюська.

В министерстве ожидают, что Кабинет министров примет соответствующее постановление о создании платных камер на заседании правительства 22 апреля.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова проверила Киевский следственный изолятор. После чего омбудсен заявила, что в камерах не проводится дезинфекция, персонал не имеет средств защиты от заражения, а еду выдают в использованных пластмассовых коробках.Также, Денисова сообщила, что в СИЗО не выполняют противоэпидемических мероприятий. 
Korrespondent
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