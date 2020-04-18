Когда воздух в Киеве станет чище

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям прогнозируют, что воздух в Киеве начнет приходить в норму уже в начале следующей недели. Об этом глава ГСЧС Николай Чечеткин сообщил на совещании с президентом Владимиром Зеленским, сообщает пресс-служба ОП.

"В начале следующей недели ветер изменит направление на северный, ожидается уменьшение влияния возгораний на загрязнение воздуха в столице", - говорится в сообщении.

В ГСЧС еще раз подчеркнули, что радиационный фон в норме, также нет угрозы объектам в Чернобыльской зоне.





В КГГА сегодня сообщили, что за последние сутки в экосистемах Киева и области зафиксировано 37 пожаров травяного настила.





Также известно, что пожары продолжаются в девяти лесных хозяйствах Житомирской области. Из четырех сел Овручского района эвакуировали около 50 человек, там сгорело 43 жилых дома.