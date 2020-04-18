Когда воздух в Киеве станет чище

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям прогнозируют, что воздух в Киеве начнет приходить в норму уже в начале следующей недели. Об этом глава ГСЧС Николай Чечеткин сообщил на совещании с президентом Владимиром Зеленским, сообщает пресс-служба ОП.
"В начале следующей недели ветер изменит направление на северный, ожидается уменьшение влияния возгораний на загрязнение воздуха в столице", - говорится в сообщении.
В ГСЧС еще раз подчеркнули, что радиационный фон в норме, также нет угрозы объектам в Чернобыльской зоне.В последние дни воздух в столице и области существенно загрязнен. Власти утверждают, что это - продукты горения, которые распространяются ветром с пожаров в Киевской и Житомирской областях.