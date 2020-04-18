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Украина
18 апреля 20, 20:38
Богослужения на Пасху: где и во сколько смотреть
Пасха
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Приобщиться к богослужениям из-за карантина в Украине можно будет с помощью прямых трансляций на нескольких украинских телеканалах.

Украинцев из-за карантина призывают оставаться дома на Пасху, а службу смотреть в онлайн-режиме, которые будут проводить сразу несколько телеканалов.

Пасхальные богослужения начнутся в ночь на 19 апреля и продлятся до утра. Расписание трансляций Пасхальных богослужений:

Украинская греко-католическая церковь
Трансляция службы этой церкви начнется позже – в 7 утра 19 апреля. Продлится все до 11:00 того же дня. Покажут богослужение 24 канал, а также ICTV и UA:Первый.

Православная Церковь Украины
Начнется трансляция Пасхальной службы в 23:00 18 апреля. Закончится она в 3:00 19 апреля. В своем эфире богослужение покажет 24 канал, а также 1+1 и UA:Первый.

Украинская православная церковь Московского патриархата
Начнется богослужение в 23:00 18 апреля и продлится до 3:00 19 апреля. Покажут службу телеканалы Украина и Интер.

Ранее президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Пасхой и призвал найти позитив в праздновании дома в условиях карантина из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Korrespondent
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