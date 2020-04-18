Какой будет погода на Пасху 2020

Синоптики дали прогноз погоды на Пасху в 2020 году, которая припадает на 19 апреля. Так, народный синоптик Украины Владимир Деркач прогнозирует аномально теплую весну.

Также специалист отметил, что ночью все возможны заморозки на почве. Портить погоду будут также кратковременные похолодания и осадки.

На Пасху погода будет теплой, но ожидаются сильные ветра. При этом к празднику не будет значительных осадков, они ожидаются ближе к концу апреля.

По-летнему теплая погода придет в Украину уже в мае.

Напомним, что сейчас длится самый строгий пост в году - Великий пост. Закончится он 18 апреля.