Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.46
USD
27.06
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
19 апреля 20, 11:03
РФ начинает требовать взамен неоднозначные фигуры - Резников
плен
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Каждый раз, когда родственники заложников наемников РФ и пленников Кремля начинают публично называть фамилии своих родных, они только усложняют процесс обмена.

Об этом в интервью "Сегодня" рассказал вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, наемники РФ и россияне повышают ставки в этом сложном процессе и начинают этим злоупотреблять во время переговоров.

"Чем публичнее становится человек, тем, естественно, сложнее его оттуда забрать. Более того, за них Россия начинает требовать неоднозначные фигуры. Поэтому, когда мы сегодня удивляемся, что отданы какие-то знаковые фигуры в прошлый раз, давайте посмотрим, а какие знаковые фигуры забрали мы. Не существует универсальной формулы, чем один украинец лучше или хуже другого", – говорит вице-премьер.

Он напомнил, что все граждане Украины имеют право жить свободной жизнью на подконтрольной правительству территории.

"И если государство не смогло, не справилось в свое время, не хватило мощи и военного потенциала обезопасить и не допустить врага на территорию страны, когда он шел с военной агрессией в 2014 году ... когда пришло соседнее государство со своими войсками, установило там свой оккупационный режим, используя коллаборантов, то в таком случае, сейчас нужно забирать всех, кого можем: и гражданских, и военных, нет разницы. Они все граждане Украины и бороться нужно за каждого", – подчеркнул украинский переговорщик.
censor.net.ua
Ещё по теме:
Кабмин проводит консультации из-за отставки Гончарука
Пленки Гончарука монтировали у "журналиста-расследователя"
Освобожденным из плена украинцам нашли работу и жилье
Коронавирус жесткий, Путин - жестче
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Святогорской лавре провели Пасхальную службу без масок
noimageБрифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО
noimageЗа сутки в Киеве выявлен 31 новый случай COVID-19
noimageКакой будет погода на Пасху 2020
noimageДелегация УПЦ с Благодатным огнем направляется в Украину
Лента новостей