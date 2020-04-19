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Новости
Украина
19 апреля 20, 11:50
Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО
Брифинг Минздрава
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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

На утро 19 апреля зафиксированы 343 новых случая COVID-19 в Украине, всего - 5449, умерли 141 человек, 347 - выздоровели, - Минздрав

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 330 случаев;
Волынская область - 150 случаев;
Днепропетровская область - 110 случаев;
Донецкая область - 16 случаев;
Житомирская область - 211 случаев;
Закарпатская область - 182 случая;
Запорожская область - 131 случай;
Ивано-Франковская область - 480 случаев;
Кировоградская область - 245 случаев;
г. Киев - 801 случай;
Киевская область - 304 случая;
Львовская область - 245 случаев;
Луганская область - 24 случая;
Николаевская область - 37 случаев;
Одесская область - 112 случаев;
Полтавская область - 61 случай;
Ривненская область - 308 случаев;
Сумская область - 83 случая;
Тернопольская область - 390 случаев;
Харьковская область - 67 случаев;
Херсонская область - 63 случая;
Хмельницкая область - 47 случаев;
Черновицкая область - 889 случаев;
Черкасская область - 151 случай;
Черниговская область - 12 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 19 апреля 2020 г. в Центр поступило 731 сообщение о подозрении на COVID-19.

Всего с начала 2020 года поступили 17368 сообщений о подозрении на COVID-19
censor.net.ua
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