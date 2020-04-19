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Украина
19 апреля 20, 11:59
В Святогорской лавре провели Пасхальную службу без масок
Пасха
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В храме Святогорской лавры УПЦ МП провели на Пасху службу вопреки карантину.
В храме Святогорской лавры УПЦ МП провели на Пасху службу вопреки карантину. Прихожане и священники были без защитных масок

В храме Святоуспенской Святогорской лавры УПЦ МП (Донецкая область) провели Пасхальную службу, несмотря на карантин, введенный из-за эпидемии коронавируса. Трансляцию мероприятия показывали на YouTube-канале лавры.


На ролике видно, что храм был заполнен не полностью. Однако почти все люди находились без защитных масок и не соблюдали дистанцию 1,5 метра. На службе находились и пожилые люди, которые входят в группу риска коронавирусной болезни COVID-19.


Маски можно увидеть лишь у некоторых людей, которые были у храма на улице. Однако видно, что большинство использует маски неправильно: они либо спущены на подбородок, либо не закрывают нос.




8 апреля в МВД сообщили, что договорились с Советом церквей о том, что богослужения в украинских православных храмах на праздник Пасхи пройдут без прихожан. Для них будут организованы онлайн-трансляции.

После богослужения верующие смогут войти в храм, но только по одному-два человека. 

16 апреля спикер МВД отметил, что полиция не допустит скопления людей возле храмов на Пасху.  17 апреля замглавы МВД заявил, что полиция готова применить спецназ возле церквей на Пасху.

Фото - скриншоты видео Святогорская лавра/YouTube
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liga.net
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