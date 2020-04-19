В Святогорской лавре провели Пасхальную службу без масок

В храме Святоуспенской Святогорской лавры УПЦ МП (Донецкая область) провели Пасхальную службу, несмотря на карантин, введенный из-за эпидемии коронавируса. Трансляцию мероприятия показывали на YouTube-канале лавры.





На ролике видно, что храм был заполнен не полностью. Однако почти все люди находились без защитных масок и не соблюдали дистанцию 1,5 метра. На службе находились и пожилые люди, которые входят в группу риска коронавирусной болезни COVID-19.





Маски можно увидеть лишь у некоторых людей, которые были у храма на улице. Однако видно, что большинство использует маски неправильно: они либо спущены на подбородок, либо не закрывают нос.

















После богослужения верующие смогут войти в храм, но только по одному-два человека.



