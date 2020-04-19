Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.46
USD
27.06
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
19 апреля 20, 14:19
В РФ за сутки 6 тыс.случаев COVID-19, 3,5 тыс. - в Москве
скорая помощь
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Более 6 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в России за минувшие сутки, из них 3,5 тыс. - в Москве, общее число зарегистрированных диагнозов в стране за все время превысило 42,8 тыс..

Более 6 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в России за минувшие сутки, из них 3,5 тыс. - в Москве, общее число зарегистрированных диагнозов в стране за все время превысило 42,8 тыс..

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 6 тыс. 60 в 78 регионах. Из них почти 43% выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни", - говорится в сообщении оперативного штаба, опубликованном в воскресенье.

Отмечается, что 3 тыс. 570 диагнозов поставлено за сутки в Москве. Таким образом, общее число заболевших в столице составляет 24 тыс. 324 человек. В Московской области выявлено 709 новых случаев заболевания, в Нижегородской области - 129, в Санкт-Петербурге - 114.

"В России нарастающим итогом зарегистрировано 42 тыс. 853 случая (+16,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах", - говорится в сообщении штаба.
censor.net.ua
Ещё по теме:
В киевском лицее объявили карантин из-за дифтерии
Коронавирус жесткий, Путин - жестче
В Москве скончались два человека с коронавирусом
После разговора Трампа и Путина США купили у РФ "гумпомощь"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Святогорской лавре провели Пасхальную службу без масок
noimageБрифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО
noimageЗа сутки в Киеве выявлен 31 новый случай COVID-19
noimageРФ начинает требовать взамен неоднозначные фигуры - Резников
noimageКакой будет погода на Пасху 2020
Лента новостей