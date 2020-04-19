Еще один монах из Лавры скончался от COVID - СМИ

Стало известно о смерти еще одного монаха из Почаевской лавры, сообщил в Facebook Павел Белобрицкий.

"Сегодня на 77 году своей земной жизни отошел ко Господу игумен Аверкий из Почаевской лавры... Замечательный, скромный, мудрый монах. Упокой Господи его душу", - написал прихожанин Лавры.

При этом, ссылаясь на собственные источники, Тернопольская газета пишет, что у священнослужителя был коронавирус. Однако официального подтверждения этому не было.

Напомним, в Киево-Печерской лавре из-за коронавирусной болезни скончался монах Никодим.

Как сообщалось, медики подозревают крупную вспышку коронавируса в Почаевской лавре, но не могут ее подтвердить из-за отказа настоятеля от сотрудничества.