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Новости
Украина
20 апреля 20, 11:28
Локализовано 2 очага пожаров на Житомирщине, - Аваков. КАРТА
пожар
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Спасатели локализовали два из четырех очагов пожаров в Житомирской области и один из четырех - в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения.
Спасатели локализовали два из четырех очагов пожаров в Житомирской области и один из четырех - в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ.


"По итогам работы вчера и ночью - утром провели облет зон пожаров. По Чернобыльской зоне - из 4 очагов один локализирован. По Житомирской - из 4 локализированы 2. При этом не очень хороший на сегодня прогноз по ветру - до 20 м/с - это сильный ветер. Наземные силы и авиация работают как надо!" - рассказал Аваков.


Напомним, пожар в Житомирской области продолжается с 16 апреля. Он охватила территорию более чем 4 тыс. га. Кроме того, пожары в зоне отчуждения продолжаются с 4 апреля.
censor.net.ua
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