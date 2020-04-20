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Новости
Украина
20 апреля 20, 15:20
На Донетчине на Пасху произошла драка с участием 100 человек
драка
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В Новотроицком Донецкой области 19 апреля между жителями произошел конфликт, который перерос в массовую драку с участием около 100 человек.

Полиция открыла 2 производства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение управления Нацполиции в области.

"Вчера, 19 апреля 2020 года, в Новотроицком произошел конфликт с дракой, в котором приняли участие около 100 человек. Причиной конфликта стали личные неприязненные отношения между несколькими жителями", - говорится в сообщении.

Так, злоумышленники пытались перевернуть транспортные средства, стоявшие рядом с местом происшествия, поэтому полицейские были вынуждены сделать четыре предупредительных выстрела в воздух, а также вызвать подкрепление.

Нарушение общественного порядка было прекращено. По факту возбуждено два уголовных производства с предварительной квалификацией по ч.1 ч 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч 4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению причастных лиц и всех обстоятельств происшествия.
censor.net.ua
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