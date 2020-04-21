Минздрав готовит первые послабления карантина

Это продление вызвано уровнем заболеваемости, который есть. В то же время, Минздрав будет предлагать смягчения карантинных мер. Например, прогулки в парках. Но эти прогулки будут четко ограничены по количеству лиц, в отношении средств индивидуальной защиты", - заявил Степанов.





Также Минздрав планирует предлагать открытие для посещения музеев и библиотек, но также с четким соблюдением социальной дистанции, температурным скринингом и использованием масок.





"Мы планируем еще ряд смягчений карантинных мероприятий, но подчеркиваем, что будет четко регламентировано, как можно будет посещать то или иное заведение", - отмечает министр.





Также Степанов сообщил, что за минувшие сутки на коронавирусную болезнь COVID-19 заболели 415 человек, из них 25 детей и 64 медицинских работника.





"Были госпитализированы 1256 человек, зафиксировано 10 летальных случаев", - уточнил он.





Глава Минздрава добавил, что всего за время пандемии заболели 6125 человек, из них 399 детей и 1138 медицинских работников. В общем выздоровели 376 человек, летальных исходов 161.





За прошедшие сутки в Украине провели 3710 исследований на коронавирус.





"За минувшие сутки совершено 3710 исследований методом ПЦР. Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки больше всего подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области - 44 и Житомирской области - тоже 44", - сказал Степанов.





Накануне в Кабмине заявили, что пик заболеваемости COVID-19 в Украине ожидается в начале мая. Хотя до этого в Минздраве говорили о 14-17 апреля.