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Новости
Украина
21 апреля 20, 14:19
Карантин до 12 мая, но с прогулками в парках
карантин
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Действие карантина в Украине планируют продлить, но со смягчениями.
Карантин в Украине планируют продлить до 12 мая, но с определенными смягчениями. В частности, украинцам могут разрешить посещать парки, но с соблюдением дистанции и масочного режима, подробнее - в материале РБК-Украина.

О планах продлить карантин после 24 апреля неоднократно сообщали как представители Минздрава, так и президент, и премьер-министр. Изначально анонсировалось, что ограничения в Украине, введенные из-за коронавируса, продлят до начала мая, но точной даты не было.

В интервью РБК-Украина премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин будет продлен, но планируются некоторые смягчения.

Кроме того, вчера в комментарии РБК-Украина главный санитарный врач Виктор Ляшко анонсировал продление карантина в Украине до 12 мая, однако со смягчениями.

Дату 12 мая подтвердил сегодня в ходе брифинга и глава Минздрава Максим Степанов.

Как ожидается, решение о продлении карантина будет принято на заседании Кабмина в среду, 22 апреля.

Глава Минздрава Максим Степанов в ходе брифинга анонсировал некоторое смягчение карантина. В частности, украинцам могут разрешить посещать парки, музеи и библиотеки. При этом, будет сохраняться масочный режим и социальная дистанция.

Как заявлял Виктор Ляшко смягчения могут начать действовать уже с понедельника, 27 апреля.

По состоянию на утро 21 апреля в Украине коронавирусом заболели более 6 тыс. человек. Больше всего случаев за сутки было зафиксировано 17 апреля - 501, после этого число новых случаев пошло на спад. Вместе с тем, пик заболевания в Украине еще не наступил и по прогнозам Минздрава, пик может быть на 5-10 день после Пасхи.

Так, по состоянию на сегодня в Украине 6125 случаев коронавируса, 367 пациентов выздоровели, 161 - умер.

Источник: https://www.rbc.ua/
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