В ЕС готовы помочь Украине в борьбе с пожарами

Европейский Союз готов предоставить Украине комплексную поддержку для борьбы с пожарами в Чернобыльской зоне.





Об этом сообщил посол Украины в ЕС и Бельгии Николай Точицкий в Twitter.





По его словам, он разговаривал с еврокомиссаром по вопросам кризисного менеджмента Янезом Ленарчичем, который заверил, что Евросоюз готов поддержать Украину в урегулировании ситуации с пожарами в Чернобыльской зоне.





В частности, Ленарчич отметил, что ЕС будет мониторить ситуацию с лесными пожарами в Украине в зоне отчуждения.





"Рад был услышать, что ситуация под контролем. ЕС будет и дальше вести мониторинг и будет и дальше готов оказать помощь, пока пожары не будут полностью ликвидированы", — сообщил он.





При этом еврокомиссар уточнил, что мониторинг будет проводиться с помощью Системы реагирования на чрезвычайные ситуации Copernicus Европейской комиссии.





По данным этой системы спутникового мониторинга, пожары в Чернобыльской зоне вспыхнули еще 2 апреля, хотя в Украине о них официально сообщили 4 апреля.





Министр внутренних дел Арсен Аваков ранее заявлял, что Национальная гвардия Украины проводит противодиверсионную спецоперацию по выявлению поджигателей в лесах Житомирской области и Чернобыльской зоны.





Ранее сообщалось, что в Житомирской области сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) продолжают проводить ликвидацию последствий возгорания сухой травы и лесной подстилки.





Напомним, Киев из-за задымления в связи с пожарами в Чернобыльской зоне возглавил список городов мира с самым загрязненным воздухом.





Также общественные активисты заявляли, что власти умышленно умалчивают реальные масштабы катастрофы, связанные с пожарами в Чернобыльской зоне: пока ГСЧС рапортовало о "ситуации под контролем", верховой огонь подбирался к хранилищам ядерного топлива и самой Чернобыльской АЭС.



