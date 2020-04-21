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Новости
Украина
21 апреля 20, 14:22
В ЕС готовы помочь Украине в борьбе с пожарами
пожар
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Евросоюз выразил готовность к оказанию поддержки Украине из-за пожаров в зоне отчуждения.
Европейский Союз готов предоставить Украине комплексную поддержку для борьбы с пожарами в Чернобыльской зоне.

Об этом сообщил посол Украины в ЕС и Бельгии Николай Точицкий в Twitter.

По его словам, он разговаривал с еврокомиссаром по вопросам кризисного менеджмента Янезом Ленарчичем, который заверил, что Евросоюз готов поддержать Украину в урегулировании ситуации с пожарами в Чернобыльской зоне.

В частности, Ленарчич отметил, что ЕС будет мониторить ситуацию с лесными пожарами в Украине в зоне отчуждения.

"Рад был услышать, что ситуация под контролем. ЕС будет и дальше вести мониторинг и будет и дальше готов оказать помощь, пока пожары не будут полностью ликвидированы", — сообщил он.

При этом еврокомиссар уточнил, что мониторинг будет проводиться с помощью Системы реагирования на чрезвычайные ситуации Copernicus Европейской комиссии.

По данным этой системы спутникового мониторинга, пожары в Чернобыльской зоне вспыхнули еще 2 апреля, хотя в Украине о них официально сообщили 4 апреля.

Министр внутренних дел Арсен Аваков ранее заявлял, что Национальная гвардия Украины проводит противодиверсионную спецоперацию по выявлению поджигателей в лесах Житомирской области и Чернобыльской зоны.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) продолжают проводить ликвидацию последствий возгорания сухой травы и лесной подстилки.

Напомним, Киев из-за задымления в связи с пожарами в Чернобыльской зоне возглавил список городов мира с самым загрязненным воздухом.

Также общественные активисты заявляли, что власти умышленно умалчивают реальные масштабы катастрофы, связанные с пожарами в Чернобыльской зоне: пока ГСЧС рапортовало о "ситуации под контролем", верховой огонь подбирался к хранилищам ядерного топлива и самой Чернобыльской АЭС.

Источник: https://delo.ua/
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