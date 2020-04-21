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Новости
Украина
21 апреля 20, 14:25
Экс-судье из Крыма грозит до 15 лет тюрьмы за госизмену
прокуратура
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Прокуратура АРК сообщает о завершении досудебного расследования уголовного производства в отношении экс-судьи Апелляционного суда Крыма, которая после аннексии полуострова перешла на работу в подконтрольный России Верховный суд Крыма.
Обвиняемой грозит до 15 лет заключения.

В сообщении прокуратуры указывается, что экс-судья «принимала участие в преследовании граждан Украины несогласных с оккупацией полуострова».

«Понимая, что правосудие на временно оккупированном полуострове должно осуществляться в соответствии с законодательством Украины, «судья» во время уголовного преследования проукраинских участников митинга 26 февраля 2014 года, незаконно применяла уголовно – процессуальное законодательство России», – указывают в прокуратуре.

Как утверждают в ведомстве, в течение февраля -марта 2016 года подозреваемая «неоднократно отказывала в удовлетворении апелляционных жалоб на продление мер пресечения гражданам Украины, которые принимали участие в митинге 26 февраля 2014 года» у стен крымского парламента.

«Таким образом, бывшая судья Апелляционного суда АР Крым обеспечила надлежащее функционирование незаконно созданных на оккупированной территории судебных органов, нарушила права граждан Украины на свободу и личную неприкосновенность», – добавили в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что подозреваемой экс-судье грозит лишение свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.

Имя и фамилия экс-судьи не сообщается, ее комментарии отсутствуют.

Источник: https://ru.krymr.com/
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