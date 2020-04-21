Экс-судье из Крыма грозит до 15 лет тюрьмы за госизмену

Обвиняемой грозит до 15 лет заключения.





В сообщении прокуратуры указывается, что экс-судья «принимала участие в преследовании граждан Украины несогласных с оккупацией полуострова».





«Понимая, что правосудие на временно оккупированном полуострове должно осуществляться в соответствии с законодательством Украины, «судья» во время уголовного преследования проукраинских участников митинга 26 февраля 2014 года, незаконно применяла уголовно – процессуальное законодательство России», – указывают в прокуратуре.





Как утверждают в ведомстве, в течение февраля -марта 2016 года подозреваемая «неоднократно отказывала в удовлетворении апелляционных жалоб на продление мер пресечения гражданам Украины, которые принимали участие в митинге 26 февраля 2014 года» у стен крымского парламента.





«Таким образом, бывшая судья Апелляционного суда АР Крым обеспечила надлежащее функционирование незаконно созданных на оккупированной территории судебных органов, нарушила права граждан Украины на свободу и личную неприкосновенность», – добавили в прокуратуре.





В ведомстве отметили, что подозреваемой экс-судье грозит лишение свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.





Имя и фамилия экс-судьи не сообщается, ее комментарии отсутствуют.



