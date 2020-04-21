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Новости
Украина
21 апреля 20, 14:27
МИД планирует вернуть украинцев из других стран до 12 мая
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Министерство иностранных дел Украины планирует осуществить возвращение украинцев из других стран до 12 мая.
В немедленном возвращении нуждаются около 9 тысяч граждан.

Об этом в ответ на запрос РБК-Украина сообщила заместитель начальника управления консульской защиты МИД Украины Елена Яловая, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, рейсов по возврату украинцев планируют осуществить несколько.

"Мы не исключаем, что до 12 мая состоятся рейсы, которые будут возвращать наших граждан. Однако, это также в компетенции других органов, не только в Украине, но и заграницей", - сообщила Яловая.

В МИД подчеркивают, что в немедленном возвращении в Украину нуждаются около 9 тысяч граждан. Поэтому сейчас совместно с Минифраструктуры и авиаперевозчиками рассматривают несколько возможных маршрутов для возвращения украинцев.

"Мы заинтересованы, чтобы вернуть наших граждан как можно быстрее, но в наиболее безопасный для них способ. Я думаю, что это будет происходить постоянно, учитывая то, какое количество граждан в этом нуждается", - рассказала она.

По ее словам, это будет не один рейс, ведь наши граждане находятся в разных уголках мира.

"Поэтому рассматриваются разные маршруты. Прорабатывается логистика, как их доставить, скажем, к возможному пункту пересечения границы. Рассматриваются все виды транспортировки. И логистика разрабатывает постоянно новые маршруты и новые возможности... Приоритетными сейчас являются граждане, которые находятся в Индии, это Гоа. Также это Индонезия, украинцы, которые находятся в Казахстане, Иране...", - заявила она.Источник: https://censor.net.ua/n3190417

Источник: https://censor.net.ua/
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