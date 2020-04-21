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Новости
Украина
21 апреля 20, 14:32
Украинцам разрешили оформлять больничные онлайн
онлайн
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Украинцам советуют оформлять больничный в онлайн-режиме.
Фонд социального страхования Украины (ФССУ) считает, что на период карантина работодателям следует подавать заявления-расчеты на оплату больничных и декретных отпусков для сотрудников в дистанционной форме. Все, что нужно сделать для этого, оформить договор с фондом при использовании электронной подписи/печати. Соответствующей информацией поделились в пресс-службе ФССУ, пишет "UBR".

За клиентом остается право выбрать себе самое удобное клиентское программное обеспечение для создания и подачи электронных документов. Затем, как и до этого, необходимо самостоятельно принести заявление-расчет в рабочий орган исполнительной дирекции ФССУ. На данный момент прием заявлений осуществляется в штатном режиме.

Правда, работодателю не удастся отдать документы прямо "в руки" сотруднику ФССУ, поскольку действуют правила бесконтактного приема документов. В связи с этим, в отделениях фонда даже разместили специальные ящики, куда и следует поместить все документы.

В ведомстве добавили, что уже большая часть работающих украинцев успешно перешли на электронный документооборот, поскольку это гораздо удобней и не требует особых усилий. Кстати, для этих целей ФССУ предоставило полное материальное обеспечения в отношении упомянутых заявлений-расчетов.

Источник: https://internetua.com/
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