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Украина
21 апреля 20, 21:41
На Буковине скончались два брата 19 и 25 лет от коронавируса
коронавирус
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Парни умерли с разницей в один день. При этом их отец и бабушка находятся в реанимации. Известно, что у младшего брата не было сопутствующих заболеваний

В Черновицкой области умерли два брата, у которых подозревали коронавирус. Об этом заявил председатель Чудейской территориальной громады Анатолий Пицул и глава Сторожинецкого района Дмитрий Балинов в Facebook во вторник, 21 апреля.

Отмечается, что братья жили в селе Ижевцы. Младшему было 19 лет, старшему - 25. Парни скончались с разницей в день - младший брат умер на Пасху в 22:50, а старший умер утром 21 апреля.

"Парень 24.07.2000 г.р. 19 лет. Был госпитализирован утром 17 апреля по направлению семейного врача с диагнозом внегоспитальная правосторонняя верхнедолевая пневмония. Врачи приложили максимум усилий, чтобы спасти молодому человеку жизнь. Он был подключен к оксигенатору, потом на инвазивной вентиляции легких. Заключительный диагноз: внегоспитальная двусторонняя полисегментарная вирусно-бактериальная пневмония, отек легких, бактериальный шок. У парня не было никаких сопутствующих диагнозов", - написал Балинов.

Его старший брат также был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких больше 10 дней.

"Еще сегодня в реанимации находится отец и бабушка парней. В Иживцах двух братьев хоронят сегодня в одной могиле мама вместе с сыном. У родителей остался еще один сын", - сказал глава Чудейской ОТГ, передает Черновицкий проминь.

Напомним, что ранее на Харьковщине от коронавируса умерла женщина, работавшая в церкви. Первый случай смерти от коронавирусной инфекции COVID-19 зафиксирован в Харьковской области.

Также сообщалось, что на Николаевщине первая жертва коронавируса. Первый случай коронавируса в Николавеской области выявили только 10 дней назад. Умерла одна из первых госпитализированных.
Korrespondent
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