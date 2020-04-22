Что делать, если вас избили полицейские: видео

Офис Генерального прокурора разработал алгоритм действий, которые советуют предпринять человеку, оказавшемуся в ситуации неоправданного применения силы со стороны правоохранителей. Об этом сообщает пресс-служба офиса.

Согласно инструкции, необходимо запомнить время, место, возможных свидетелей, количество и внешний вид преступников; попробовать снять все на видео; обратиться к медикам для подтверждения полученных травм и обратиться в ближайшее отделение прокуратуры или ГБР.

В Офисе генпрокурора советуют также взять контактный номер следователя и немедленно сообщать ему в случае поступления угроз.

Там сообщили, что в этом году сообщили о подозрении в применении пыток восьмерым правоохранителям. Три уголовные производства направлены в суд. Еще 24 правоохранителям сообщили о подозрении в превышении власти, сопровождавшимся насилием. 19 дел направлено в суд.