Комаровский ответил на “глупые” вопросы о коронавирусе

Евгений Комаровский записал на свежем воздухе уже не один десяток видео про коронавирус. Неудивительно, что у доктора накопилось множество вопросов от людей, которые для него кажутся глупыми, или, чтобы никого не обижать, веселыми. “КП” в Украине” кратко выписала их из нового видео на youtube-канале Комаровского.

- Если нужно чихать локтями, то зачем открывать ими дверь?

- Чихаем мы в локоть когда? Когда мы не готовы к тому, что на нас чих напал. То есть если у вас ОРВИ, то вы находитесь в маске. На самом деле мы открываем двери предплечьем. Вы что-то перепутали, с анатомией просто беда.

- Как успокоиться из-за того, что имбирь продают за 700 гривен за килограмм?

- Он вам не нужен ни за 700, ни за тысячу, ни за две.

- Есть ли статистика по людям, которые употребляют наркотики и пьют алкоголь?

- Конкретной статистики не видел. Люди, которые употребляют наркотики и занимаются алкоголизмом, они, по большому счету, постоянно находятся в самоизоляции. У них крайне ограниченный контингент знакомых, поэтому у них не так много шансов подцепить коронавирус.

- Пение укрепляет легкие, как и бег. Поможет ли это в борьбе с вирусом?

- Соседи начнут нервничать и это выйдет вам боком. Если хочется петь - пойте, главное не мешать окружающей среде. Пение от коронавируса не спасает.

- Можно ли заразиться коронавирусом через наушники?

- Нет, уши это не та среда, в которую попадает коронавирус. Но это не повод лазить в уши грязными руками.

- Можно ли заразиться коронавирусом через рыбу? Когда ее выбирают, постоянно трогают и нюхают.

- Еще никто не доказал, что причиной заражения стала еда. Еда как правило ни при чем, "при чем" люди.

- Насколько коньяк лучше рекомендованного вами вина от вируса?

- Вино - не от вируса, вино - вместо противовирусных лекарств, если вам хочется выпить их, будучи здоровым. Если хочется коньяк - на здоровье.

- Есть ли путь передачи коронавируса тараканами?

- Теоретически, если кто-то плюнет… Но вероятность того, что вам сосед по общаге принесет коронавирус, намного выше.

- Вы говорили, что вирус погибает на мыле. Есть смысл перед выходом на улицу намылиться?

- Главное, дайте ему высохнуть…

- Сколько коронавирус живет на имбире?

- (Молчит) Это зависит от цены имбиря…

- Есть ли шанс передачи вируса через щетку?

- Когда люди живут так близко, то у вас столько возможностей заразиться без этих щеток…

- Голуби могут быть разносчиками?

- Однозначно, если больной коронавирусом провокатор плюнул на кусочек хлеба… Виноват кто? Конечно, голубь.