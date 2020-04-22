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Новости
Украина
21 апреля 20, 23:21
Планировать отдых реалистично на вторую половину лета
Криклий
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По мнению министра инфраструктуры Владислава Криклия, украинцы могут планировать отдых на вторую половину лета – это реалистично

Учитывая нынешние условия, украинцам реалистично планировать отпуска не ранее, чем на вторую половину лета. Об этом рассказал министр Владислав Криклий в интервью BBC News Украина.

По его прогнозам, восстановление авиасообщения будет зависеть от того, как быстро другие страны откроют воздушное движение и куда именно будут летать – этого точно не случится до майских праздников.

Министр отметил, что самые популярные направления пассажирских авиаперевозок – это Турция и Египет, и восстановление авиасообщения с Украиной будет зависеть в том числе и от того, как будут действовать именно они.

Криклий заявил, что если Украина пройдет эпидемию лучше, чем большинство других стран, то она сможет открыть рынок внутренних авиаперелетов раньше, чем международные рейсы.

"Реалистично планировать отдых на вторую половину лета. Но это если все будут соблюдать правила безопасности, не будут рисковать собой и близкими. И если мы увидим, что статистика улучшается, то есть кривая заболеваний не растет", - высказал свое мнение министр.

Ранее Криклий рассказал, как транспортная отрасль будет выходить из карантина. По его словам, начнут с пригородных электричек, однако там, как и во всех видах транспорта, будут действовать ограничения.

На 09:00 21 апреля в Украине зарегистрировали 6125 случаев заражения коронавирусом, 161 пациент умер, выздоровели 367 человек. 

Сегодня министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Минздрав предложит правительству продлить карантин в Украине до 12 мая. 
liga.net
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