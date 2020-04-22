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Новости
Украина
22 апреля 20, 08:53
В Украину идет потепление: погода
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По прогнозам Укргидрометцентра, во второй половине недели - потепление

Сегодня в Украине возможны слабые дожди на западе, в центральной части и на востоке. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Ветер - северный, северо-западный, порывистый. На западе, севере и юге температура воздуха днем будет +14 градусов, востоке +12 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве ожидается + 12 градусов. Диденко уточнила, что в дальнейшем, во второй половине недели, в столице потеплеет до +15, +19 градусов.

В Киевской области ночью 23 апреля заморозки на поверхности почвы 0, -3 градусов.

"Циклон, который придет в субботу, 25 апреля, принесет в большинство областей Украины, кроме юга, дожди", - отметила Диденко.
liga.net
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