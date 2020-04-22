В Почаевской Свято-Успенской лавре нет случаев коронавируса

Об этом во вторник, 21 апреля, заявил помощник благочинного Свято-Успенской Почаевской лавры иеромонах Никодим (Шамайло), передает информационно-просветительский отдел УПЦ.





"В связи с тем, что на карантин закрыли город Почаев, где за последние сутки было выявлено 13 человек с коронавирусной инфекцией, было принято решение закрыть на карантин и нашу обитель. Мы попросили всех прихожан отнестись к ситуации с пониманием, и теперь здесь только насельники. Сами служим, убираем в храмах и т.д.", - заявил священник.





При этом закрытие Лавры на карантин в храме объясняют также реакцией СМИ на нарушение ограничительных мер во время празднования Пасхи. Некоторые издания утверждали что недавно умерший 76-летний монах был болен Covid-19.





"Нам уже приписывали не раз разные моменты, которые оказывались полным обманом. И скорее всего, ситуацию в Почаеве будут пытаться также как-то связать с нами. Хотя следует подчеркнуть, что среди братии и послушников Лавры нет ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией", - отметил иеромонах.





Напомним, что в Почаевской лавре полиция зафиксировала нарушения карантина. Некоторые прихожане решили проигнорировать меры предосторожности во время эпидемии коронавируса и пришли в храм на Пасхальную службу.



