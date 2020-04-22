Коронавирус в Украине. 6 592 зараженных

Об этом заявил спикер Минздрава Артем Дехтяренко в эфире судии 1+1. "Данные на утро 22 апреля. Подтверждено 6 592 случая, умерли 174, выздоровели 424", - заявил Артем Дехтяренко.





По данным ЦОЗ, озвученным в сети на 09.00 22 апреля в Украине 6 592 лабораторно подтвержденных случаях Covid-19, из них 174 летальных, 467 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 467 новых случаев.





Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:





Винницкая область - 349 случаев;





Волынская область - 176 случаев;





Днепропетровская область - 150 случаев;





Донецкая область - 16 случаев;





Житомирская область - 287 случаев;





Закарпатская область - 218 случаев;





Запорожская область - 141 случай;





Ивано-Франковская область - 589 случаев;





Кировоградская область - 251 случай;





м. Киев - 989 случаев;





Киевская область - 390 случаев;





Львовская область - 274 случая;





Луганская область - 26 случаев;





Николаевская область - 82 случая;





Одесская область - 148 случаев;





Полтавская область - 116 случаев;





Ровенская область - 353 случая;





Сумская область - 86 случаев;





Тернопольская область - 471 случай;





Харьковская область - 82 случая;





Херсонская область - 72 случая;





Хмельницкая область - 54 случая;





Черновицкая область - 1053 случая;





Черкасская область - 206 случаев;





Черниговская область - 13 случаев.





Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.





Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 22 апреля 2020 в Центр поступило 1 117 сообщений о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 19 649 сообщений о подозрении на Covid-19.



