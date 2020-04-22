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Украина
22 апреля 20, 09:50
"Укрзализныця" может перейти на четырехдневную неделю
Укрзализныця
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С 1 июля 2020 года "Укрзализныця" может ввести четырехдневную рабочую неделю из-за карантинного режима в Украине.
Решение приняли члены правления компании и согласовали с представителями профсоюзов.

Об этом в Facebook сообщила газета "Медиацентр магистраль", которая выполняет роль пресс-службы "Укрзализныци".

"Наша главная цель - обеспечение здоровья и безопасности для наших сотрудников и клиентов. Операционная и финансовая стабильность компании при поддержке надлежащего уровня ликвидности и сохранении рабочих мест является также нашим приоритетом. Ситуация в стране и в мире резко и быстро меняется. Вот почему Укрзализныця уже рассматривает дальнейшие меры, которые, при необходимости, будут воплощены. Это, например, возможность ввести с 1 июля частичную занятость для работников пятидневных рабочих недель", - сообщил глава наблюдательного совета "Укрзализныци" Шевки Аджунер.

Кроме того, компания снизила темпы закупок специального оборудования, приостановила договоры по некоторым услугам, снизила расход дизельного топлива и электроэнергии, а также приостановила рассмотрение комиссии о премиях, надбавках и компенсации аренды жилья для сотрудников "Укрзализныци".

Напомним, уже 1 114 железнодорожника находятся на больничном с диагнозом - ОРВИ, у 50 из них выявлена пневмония, а 33 случая - это заражение коронавирусом Covid-19.

Источник: https://strana.ua/
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