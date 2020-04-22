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Новости
Украина
22 апреля 20, 09:53
Синоптики предупреждают о ночных заморозках
заморозки
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По всей территории Украины, кроме Закарпатья и южных районов, в ночь с 22 на 23 апреля прогнозируют заморозки. Температура в ночное время опустится от 0 до -5 градусов.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, на Востоке и в Сумской области будет от 0 до -5 градусов, в Киевской области - от −3 до 0. Отметим, что больше всего от весенних заморозков может пострадать посаженные помидоры, баклажаны, перец и садовые цветы.

Также заметный ущерб низкая температура может нанести плодовым культурам, деревьям, побегам, листьям и цветам на всевозможных растениях.

Напомним, в среду, 22 апреля, в Украине ожидается солнечная погода без осадков. Правда, синоптики обещают ветер северо-западный, 7-12 м/с. Днем в восточных регионах, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях прогнозируют местами порывы до 15-18 м/с. 

В Украине сохранится прохладная погода с порывистым северным и северо-западным ветром, воздух в большинстве областей прогреется до +10...+15 градусов. Потеплеет в стране к четвергу, 23 апреля, а на выходных ожидаются дожди. 

Источник: https://strana.ua/
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