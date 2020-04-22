Синоптики предупреждают о ночных заморозках

Об этом сообщает Укргидрометцентр.





Так, на Востоке и в Сумской области будет от 0 до -5 градусов, в Киевской области - от −3 до 0. Отметим, что больше всего от весенних заморозков может пострадать посаженные помидоры, баклажаны, перец и садовые цветы.





Также заметный ущерб низкая температура может нанести плодовым культурам, деревьям, побегам, листьям и цветам на всевозможных растениях.





Напомним, в среду, 22 апреля, в Украине ожидается солнечная погода без осадков. Правда, синоптики обещают ветер северо-западный, 7-12 м/с. Днем в восточных регионах, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях прогнозируют местами порывы до 15-18 м/с.





В Украине сохранится прохладная погода с порывистым северным и северо-западным ветром, воздух в большинстве областей прогреется до +10...+15 градусов. Потеплеет в стране к четвергу, 23 апреля, а на выходных ожидаются дожди.



