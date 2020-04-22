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Новости
Украина
22 апреля 20, 15:09
Саакашвили позвали работать в Кабмин
Саакашвили
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Экс-губернатор намерен прийти в пятницу в Верховную Раду и показать свою программу неотложных изменений.
Экс- губернатор Одесской области Михаил Саакашвили может получить должность вице-премьер-министра по реформам, о чем сообщили три собеседника из Слуга народа, пишет LIGA.net . Источники Корреспондент.net, близкие к ОП, подтвердили данную инфомацию.
 
Также это подтвердила пресс-секретарь Саакашвили Дарина Чиж, а позднее – и сам экс-губернатор в Facebook.
 
Назначение Саакашвили могут вынести на заседание парламента 24 апреля. 
 
"Планируем рассмотреть вопрос по Саакашвили, если голоса будут на пятницу", - сообщил один из руководителей фракции СН.
 
Пресс-секретарь Саакашвили сообщила, что он "придет на заседание в пятницу; для начала хочет пообщаться с депутатами и поделиться своим видением".
 
Саакашвили сообщил, что это "большая честь - получить от президента предложение". Он добавил, что у него была "очень содержательная и полезная беседа" с премьером Денисом Шмыгалем, где "обсудили все вопросы, связанные с возможной работой в правительстве".
 
В пятницу он намерен представить в парламенте свою программу неотложных изменений "с конкретными наработками".
 
Напомним, партия Саакашвили планировала войти в новый состав парламента, приняв участие в выборах в июле 2019 года.
 
В то же время в декабре 2019 года Михаил Саакавшили прокомментировал свой отъезд из Грузии, назвав его ошибкой. 
Korrespondent
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