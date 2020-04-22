Саакашвили позвали работать в Кабмин

Экс- губернатор Одесской области Михаил Саакашвили может получить должность вице-премьер-министра по реформам, о чем сообщили три собеседника из Слуга народа, пишет LIGA.net . Источники Корреспондент.net, близкие к ОП, подтвердили данную инфомацию.

Также это подтвердила пресс-секретарь Саакашвили Дарина Чиж, а позднее – и сам экс-губернатор в Facebook.

Назначение Саакашвили могут вынести на заседание парламента 24 апреля.

"Планируем рассмотреть вопрос по Саакашвили, если голоса будут на пятницу", - сообщил один из руководителей фракции СН.

Пресс-секретарь Саакашвили сообщила, что он "придет на заседание в пятницу; для начала хочет пообщаться с депутатами и поделиться своим видением".

Саакашвили сообщил, что это "большая честь - получить от президента предложение". Он добавил, что у него была "очень содержательная и полезная беседа" с премьером Денисом Шмыгалем, где "обсудили все вопросы, связанные с возможной работой в правительстве".

В пятницу он намерен представить в парламенте свою программу неотложных изменений "с конкретными наработками".

Напомним, партия Саакашвили планировала войти в новый состав парламента, приняв участие в выборах в июле 2019 года.

В то же время в декабре 2019 года Михаил Саакавшили прокомментировал свой отъезд из Грузии, назвав его ошибкой.