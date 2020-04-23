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Новости
Украина
23 апреля 20, 09:55
Синоптики предупреждают о сильном ветре
облака,,Погода,,небо
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По прогнозам Укргидрометцентра, 25 апреля ожидаются дожди.
Сегодня на большинстве территории страны сохранится сухая, теплая погода, на востоке порывы ветра могут достигать 15 м/с. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Ветер будет северо-западного направления, а в пятницу начнет переходить на юго-западный.

"В четверг начнется ощутимое потепление. В течение дня температура воздуха составит уже + 12, + 17 градусов", - уточнила Диденко.

В Киеве - без осадков и тепло, до +17 градусов, ветер с запада, северо-запада, 5-10 м / с.

Диденко добавила, что в дальнейшем потепление усилится.

"Дожди ожидаются в субботу, 25 апреля. Они пройдут практически повсеместно, кроме южной части Украины", - отметила Диденко.

Источник: https://news.liga.net/
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