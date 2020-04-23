Синоптики предупреждают о сильном ветре

Сегодня на большинстве территории страны сохранится сухая, теплая погода, на востоке порывы ветра могут достигать 15 м/с. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.





Ветер будет северо-западного направления, а в пятницу начнет переходить на юго-западный.





"В четверг начнется ощутимое потепление. В течение дня температура воздуха составит уже + 12, + 17 градусов", - уточнила Диденко.





В Киеве - без осадков и тепло, до +17 градусов, ветер с запада, северо-запада, 5-10 м / с.





Диденко добавила, что в дальнейшем потепление усилится.





"Дожди ожидаются в субботу, 25 апреля. Они пройдут практически повсеместно, кроме южной части Украины", - отметила Диденко.



