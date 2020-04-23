Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.07
USD
26.98
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
23 апреля 20, 11:12
Дело Шеремета: У Кузьменко проводят массовые обыски
Юлия Кузьменко
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
У подозреваемой в деле по убийству журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко проходят обыски.
Об этом сообщил адвокат Тарас Беспалый на своей странице в Facebook.

"Массовые обыски у Кузьменко Юли и ее близких", - написал он.

Беспалый также сообщил, что обыски продолжаются с 6:20 утра.

В комментариях к своему посту адвокат отметил, что "дело стерильное от доказательств, ищут хоть что-то".

Вместе с тем, в комментарии УНН, Беспалый сообщил, что обыск проводит Главное следственное управление МВД.

"Опять ищут телефоны", - добавил Беспалый.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 феврала Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Источник: https://censor.net.ua/
Ещё по теме:
Как следствие вышло на подозреваемых в убийстве Шеремета?
Детский хирург Кузьменко обсуждала обстрел Киева из "Градов"
Юлию Кузьменко суд отправил под арест на 2 месяца
У экс-нардепа Татьяны Черновол проводят обыск
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Украинские медики возвращаются из Италии – фото
noimageСтепанов прокомментировал доплаты медикам на местах
noimageНацбанк в очередной раз укрепил курс гривны
noimageСиноптики предупреждают о сильном ветре
noimageКоронавирус. В Украине за сутки 578 новых случаев
Лента новостей