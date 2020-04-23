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Новости
Украина
23 апреля 20, 11:28
Степанов прокомментировал доплаты медикам на местах
медики
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Местные власти могут сами вводить доплаты медработникам. Когда обещанные доплаты начнет платить государство, глава Минздрава не сказал.
Местные власти могут сами устанавливать дополнительная доплаты медикам. 
Об этом в четверг, 23 апреля, заявил министр здравоохранения Максим Степанов, комментируя подобную инициативу властей Киева.

"В органах местного самоуправления, как в Киеве, так и в других городах Украины, есть такая возможность, согласно законодательству - устанавливать соответствующие доплаты медикам, которые работают в больницах, какие являются коммунальной собственностью той или иной общины. Мы, как министерство, очень поддержим такие решения. Мы очень благодарны местному самоуправлению, что они таким образом заботятся о наших врачах", - сказал он.
 
При этом он добавил, что пока не ясно, как именно в Киеве были установлены соответствующие доплаты.
 
"Но мы очень благодарны мэру города за такую ​​инициативу и рассчитываем, что она будет поддержана в других регионах нашей страны", - говорит министр.
 
Как сообщалось, работающие с заболевшими коронавирусом столичные медики получат доплаты в 30-50 тысяч гривен.
 
В то же время в Минздраве обещают, что доплаты медикам в 300% будут выплачены в ближайшее время.
 
В принятых из-за пандемии изменениях в бюджет на доплаты медикам предусмотрены миллиарды гривен, но сами медработники говорят, что пока доплат не получали.
 
"Сейчас мы мониторим информацию уже от департаментов здравоохранения, чтобы все без исключения руководители медицинских учреждений выплатили эти 300% должностного оклада за март. Завтра на внеочередном заседании правительства мы планируем принять постановление, которое окончательно урегулирует, где предусмотрено 300% заработной платы всем без исключения медработникам, которые работают с коронавирусной болезнью", - заявил глава Минздрава.
Korrespondent
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