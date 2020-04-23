Украинские медики возвращаются из Италии – фото

Украинские врачи завершили трехнедельную миссию в Италии, в рамках которой помогали бороться с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19 в городах Урбино и Пезаро. Об этом сообщил в Facebook посол Украины в Италии Евгений Перелыгин.
Дипломат говорит, что врачи получили опыт борьбы с коронавируосом, который теперь смогут применить в Украине.
"Мы благодарны за проявленные братскими украинскими врачами любви и милосердия, жест Украины поражает нас еще больше именно потому, что ваш народ в это время коснулась трагедия войны и страданий", - передает посол слова благодарности из письма монашек монастыря Святой Кьяры.
По словам Перелыгина, местные жители узнавали украинских медиков на улицах городов и также выражали им признательность.
3 апреля президент Владимир Зеленский подписал указ об отправке в Италию бригады медиков для борьбы с коронавирусом.