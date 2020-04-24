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Новости
Украина
23 апреля 20, 20:04
В работе Приват24 произошел сбой
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Все сервисы приложения восстановят работу в течение полутора часов, говорят в пресс-службе банка.

На возобновление работы приложения Приват24 нужно до полутора часов. Об этом со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка сообщает Интерфакс-Украина в четверг, 23 апреля.

"Наши специалисты прилагают все возможные усилия для максимально быстрого возобновления работы всех версий сервиса. Возобновление продолжается, для полного выхода на штатную работу может понадобиться до полутора часов. Мы надеемся меньше", - сказано в публикации.

Временные проблемы в работе некоторых сервисов в мобильном приложении Приват24 связаны с техническим сбоем. В банке рекомендую использовать веб-версию Приват24, если необходимо провести операцию.

Напомним, что Совет ЕС обсудит вопрос ПриватБанка. Совет ЕС по вопросам иностранных дел уделит внимание ситуации, которая сложилась с ПриватБанком в Украине.

Также сообщалось, что в Раде придумали, как рассмотреть 16 тыс правок к "антиколомойскому" закону. В парламенте хотят пройтись по 119 статье регламента, что позволит отсеивать правки целыми пачками.
Korrespondent
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