ВНО выпускники будут сдавать в масках и с дезинфекцией

Министерство образования за то время, что страна находится на карантине, а школьники - на дистанционном обучении. не раз подчеркивало, что основная сессия ВНО-2020 в этом году и состоится - переносить ее никто не будет. В зависимости от сроков карантина будут выбраны те или иные даты.

Однако каким будет ВНО на карантине, стало известно только сейчас. О подробностях рассказал заместитель министра образования Украины Егор Стадний на своей странице в Фейсбук.

Формат и процедура проведения ВНО в 2020 году не изменятся. По правилам, при проведении ВНО в аудитории находится максимум 15 участников и 2 инструктора.

Обязательной является дистанция 1.5 метра между участниками в аудитории, которая, безусловно, будет соблюдена в связи с эпидемией. Социальное дистанцирование также будет обеспечено и у входа в помещение, в котором будет проходить тестирование, чтобы избежать скопления людей.

В связи с распространением коронавирусной инфекции все участники ВНО и инструкторы будут обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептиком. Помещения будут проветриваться и дезинфицироваться.

Участники, которые зарегистрированы на ВНО, однако контактировали с больными или сами заразились коронавирусом, смогут сдать ВНО во время дополнительной сессии, когда поправятся или выйдут из самоизоляции. В случае, если в результате изоляции или болезни они будут вынуждены пропустить и дополнительную сессию тестирования, они будут освобождены от ВНО по состоянию здоровья. Такое правило действовало и раньше для людей с рядом заболеваний.

Особенности поступления в университеты для таких категорий абитуриентов и формы проведения вступительных экзаменов определяются отдельно в условиях приема на обучение в учреждения высшего образования, и утверждаются Министерством образования и науки Украины ежегодно.

Очный формат внешнего независимого оценивания предусматривает ряд мер, обеспечивающих идентификацию участников, противодействие списыванию и другим проявлениям недобросовестности. Именно благодаря этому сохраняется беспристрастность и объективность результатов ВНО. Технических условий для обеспечения таких мер в дистанционном формате нет.

Провести ВНО на открытой площадке или стадионе невозможно по ряду причин. Прежде всего из-за непредсказуемых погодных условий: солнце, дождь, сильный ветер, которые будут мешать участникам и инструкторам.

Не менее важным фактором является безопасность. Большое количество участников тестирования одновременно в одном месте, даже на открытой местности, представляет угрозу в условиях распространения коронавируса. В то же время в таких условиях инструкторам будет труднее проконтролировать процесс тестирования и не допускать списывания. А обязательные меры безопасности и некоторые процедурные вопросы, на открытых площадках или в больших помещениях будут длиться значительно дольше, чем в аудитории.

Каждый участник ВНО должен хорошо слышать инструктора, который будет сообщать важную информацию, в том числе время, оставшееся до завершения теста. Так же, по правилам ВНО, участники должны видеть часы. Посторонние шумы на открытой местности будут мешать участникам слышать инструкторов и не позволят сконцентрироваться на тесте. Особенно это касается прохождения ВНО по иностранным языкам, которое предполагает аудирование и должно проходить в тихом помещении.

Важно, что на больших площадках нет ни парт, ни стульев. Кажется, что эту проблему легко устранить, но остаются вопросы об имуществе учебных заведений, а также о том, кто и как сможет эту мебель доставить.

Также открытые площадки усложнят налаживание эффективной навигации участников. При выходе неизбежными будут очереди и скопления людей, что крайне нежелательно в условиях распространения коронавируса.

В условиях пандемии проведения ВНО намного безопаснее, чем вступительные экзамены в университетах.

Большинство участников сдают ВНО по месту жительства, а следовательно им не нужно ехать в другой город или область. Исключением является только жители сел и маленьких районных центров, которым надо добираться до места проведения ВНО.

А для сдачи вступительных экзаменов, наоборот, большинству поступающих и их родителям придется несколько раз ездить в другие города, что в разы увеличит количество перемещений по стране. По статистике, 70% абитуриентов поступают в университеты Киева, Харькова, Львова, Днепра и Одессы. Именно в университетах этих городов будет наибольшее скопление поступающих.

Вместе с тем вступительные экзамены обычно собирают гораздо большее количество людей в аудиториях, чем во время ВНО, поэтому в таких условиях соблюдение надлежащей социальной дистанции находится под вопросом.

В 2020 году каждый участник может пройти тестирование максимум из четырех учебных предметов. Максимальное количество участников соберет украинский язык и литература, которую сдают почти 370 тысяч участников. Почти 264 тысяч человек будут сдавать историю Украины, и чуть более 186 тысяч - математику. Остальные предметы не будут собирать такого большого количества участников. Поэтому отменять какие-либо из предметов в связи с коронавирусом нецелесообразно.

Также нельзя исключать того, что участники готовились к сдаче ВНО по выбранным учебным предметам. Они вкладывали время и усилия, поскольку ставили цель получить высокие баллы и поступить в желанные вузы. Изменение условий приема деформирует списки абитуриентов, поскольку достижение высоких результатов по одному или двум учебным предметам не гарантирует, что тот же абитуриент покажет высокие результаты по трем учебным предметам. То есть, для осуществления качественного отбора абитуриентов с необходимыми знаниями важно, чтобы состоялись тестирование по всем запланированным предметам ВНО.

К тому же некоторые поступающие колеблются относительно выбора одной специальности и планируют уточнить свой выбор, учитывая полученные результаты ВНО, а ограничение перечня предметов ВНО негативно повлияет на их выбор.

Тестовые тетради на ВНО 2020 уже сверстаны и более70% из них уже напечатано. Замена задач сегодня будет означать макетирование и печать новых экземпляров.

Вместе с тем в тестах очень мало задач, которые основываются на учебном материале, который изучается в апреле-мае. Такая задача может быть вообще один на весь тест. Перепечатка тиража тестовых тетрадей из-за такого малого количества задач нецелесообразна. К тому же модель ранжирования результатов тестирования снижает влияние внешних факторов и УЦОКО сможет статистически сгладить определенные пробелы в подготовке участников из-за карантина.

Внешнее независимое оценивание в Украине имеет две основные функции. Наряду с обеспечением прав на равный доступ к высшему образованию незаменимой функцией является оценка соответствия результатов обучения, полученных на основе полного общего среднего образования, государственным требованиям.

Таким образом, результаты ВНО не только определяют конкурсный балл поступающих в ВУЗ, но и являются оценкой за государственную итоговую аттестацию (ГИА, или ДПА) в 11 классе. Сегодня в Украине нет надлежащего общественного доверия к школьноым оценкам, в отличие от ВНО, которое уже давно доказало свою объективность и беспристрастность.

73% украинцев, которые сталкивались с системой ВНО или планируют это в ближайшем будущем, уверены, что ВНО обеспечивает справедливые условия вступления.

Сегодня весь мир страдает от пандемии коронавируса, а следовательно, прогнозируемыми являются изменения во вступительных кампаниях зарубежных университетов. Скорее всего, они будут отсрочены так же, как и в Украине, особенно учитывая то, что границы стран остаются закрытыми на неопределенный срок.

Поэтому освобождение от ВНО тех, кто не планирует вступать в ВУЗ совсем, или планирует поступать в зарубежные университеты, не является целесообразным.

Кабинет министров на заседании 22 апреля продлил карантин в стране до 12 мая. Ранее в Украине карантинные ограничения были введены до 24 апреля. О необходимости продления карантина неоднократно говорили премьер-министр Денис Шмыгаль, глава МВД Арсен Аваков и министр здравоохранения Максим Степанов. Да и сам Владимир Зеленский.

Как ранее сообщала, окончательная дата проведения ВНО будет известна лишь тогда, когда будет более точная информация о прекращении карантина. Сейчас МОН имеет в запасе два сценария - на июнь и август. Если карантин закончится до начала июня, то в июне возможно проведение пробного ВНО, а с 25 июня – основной сессии ВНО. Но в случае, если сроки карантина будут продолжены, то основная сессия ВНО состоится 25 августа. Таким образом, пока что события развиваются по первому сценарию.

И.о. главы Минобразования Любомира Мандзий во время онлайна 22 апреля пояснила, каким образом у школьников будет формироваться весной 2020-го семестровая оценка и отметила, что школы (как и ученики) должны быть готовы закончить учебный год дистанционно.

Ранее сообщалось о том, что в МОН попросили украинские школы отказаться от последних звонков и выпускных.