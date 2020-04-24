Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.27
USD
27.12
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
24 апреля 20, 10:00
Поддержка экономики, уничтожение урожая и инвестиции
новости
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Важнейшие события за последние 24 часа.
Сегодня пятница, 24 апреля. Температура от +8 до +19, курс доллара 27.01

Вчера Национальный банк снизил учетную ставку сразу на 2 процентных пункта до 8%. Это больше, чем ожидал рынок. И это хорошая новость для экономики. Во-первых, это значит, что Нацбанк не ждет девальвации гривни и всплеска инфляции. Во-вторых, это возможность “залить” в экономику денег.  Дело в том, что НБУ отказывается финансировать потребности бюджета напрямую, но согласился давать кредиты банкам на пять лет, а они уже могут финансировать какие-то бюджетные программы.

Пример - 20 млрд грн, которые Укрэксим хочет взять у НБУ и дать Укравтодору. Всего по словам собеседников LIGA.net в правительстве НБУ готов “раздать” 60 млрд грн. 

Казалось бы, продукты всегда нужны. Люди должны питаться, независимо от кризиса. Оказывается, нет. По всему миру наблюдается интересная тенденция. Фрукты и овощи есть, а собирать, вывозить и продавать их некому. Никаких сенсаций — всему виной пандемия коронавируса и глобальный карантин. В полях и на фермах не хватает рабочих. Рынки закрыты, перекупщикам тоже некуда сбывать товар.

Еще одна побочная жертва — цветы. Их тоже некуда девать. Цветочным хозяйствам приходится дарить их, выбрасывать или отдавать за бесценок. Мы собрали примеры из Европы, США, Канады, Индии и Украины. 

Не всё так плохо. Украинская ассоциация международных инвесторов опубликовала отчёт об инвестициях в украинские IT-компании. Цифры радуют: общая сумма инвестиций за год составила $510 миллионов - в 1,5 раза больше, чем в предыдущем году. Средний чек сделки - $5,7 миллиона. Больше всего денег получили софтверные компании и онлайн-сервисы.

Источник: https://www.liga.net/
Ещё по теме:
Названы крупнейшие страны-инвесторы в экономику Украины
Введение во Храм Пресвятой Богородицы: что запрещено делать
Эксперт о глобальных рисках для украинской экономики-2020
Всемирный банк дал неутешительный прогноз на 2020 год
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Нефедов прокомментировал отставку
noimageУкраина будет выходить из карантина в пять этапов
noimageФракция "СН" проводит встречу с Саакашвили
noimageВ украинских реках самый низкий за 100 лет уровень воды
noimageВ Киеве снова самый грязный воздух в мире
Лента новостей