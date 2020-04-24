Поддержка экономики, уничтожение урожая и инвестиции

Сегодня пятница, 24 апреля. Температура от +8 до +19, курс доллара 27.01





Вчера Национальный банк снизил учетную ставку сразу на 2 процентных пункта до 8%. Это больше, чем ожидал рынок. И это хорошая новость для экономики. Во-первых, это значит, что Нацбанк не ждет девальвации гривни и всплеска инфляции. Во-вторых, это возможность “залить” в экономику денег. Дело в том, что НБУ отказывается финансировать потребности бюджета напрямую, но согласился давать кредиты банкам на пять лет, а они уже могут финансировать какие-то бюджетные программы.





Пример - 20 млрд грн, которые Укрэксим хочет взять у НБУ и дать Укравтодору. Всего по словам собеседников LIGA.net в правительстве НБУ готов “раздать” 60 млрд грн.





Казалось бы, продукты всегда нужны. Люди должны питаться, независимо от кризиса. Оказывается, нет. По всему миру наблюдается интересная тенденция. Фрукты и овощи есть, а собирать, вывозить и продавать их некому. Никаких сенсаций — всему виной пандемия коронавируса и глобальный карантин. В полях и на фермах не хватает рабочих. Рынки закрыты, перекупщикам тоже некуда сбывать товар.





Еще одна побочная жертва — цветы. Их тоже некуда девать. Цветочным хозяйствам приходится дарить их, выбрасывать или отдавать за бесценок. Мы собрали примеры из Европы, США, Канады, Индии и Украины.





Не всё так плохо. Украинская ассоциация международных инвесторов опубликовала отчёт об инвестициях в украинские IT-компании. Цифры радуют: общая сумма инвестиций за год составила $510 миллионов - в 1,5 раза больше, чем в предыдущем году. Средний чек сделки - $5,7 миллиона. Больше всего денег получили софтверные компании и онлайн-сервисы.



