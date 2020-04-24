Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.27
USD
27.12
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
24 апреля 20, 10:04
Коронавирус. В Украине за сутки выявили 477 случаев СOVID-19
COVID-19
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В Украине выявлено 7647 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, 193 человека умерли, выздоровели 601 человек.
На 09:00 24 апреля в Украине зарегистрировали 7647 случаев заражения коронавирусом, 193 пациента умерли, выздоровел 601 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За последние сутки зафиксировали 477 новых случаев заражения (сутками ранее – 578).

На амбулаторном лечении находятся 5158 пациентов, из них 394 ребенка и 1214 медработников. Всего госпитализированы 2489 человек, из них 109 детей и 244 медика. На аппарате ИВЛ находится 103 человека, в том числе один ребенок.

- В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.  Специфического лечения болезни пока нет, терапия направлена на борьбу с симптомами и поддержку иммунитета. 
 
- В апреле ВОЗ сообщала, что пандемия коронавируса еще не прошла пик, а вспышки будут повторяться, пока не появится вакцина.

- Сейчас в разработке находятся 70 вакцин против COVID-19, три уже испытывают на людях. Однако в ВОЗ говорят, что вакцина вряд ли появится в течение года.  

Источник: https://news.liga.net/
Ещё по теме:
В США военные медики начали испытания вакцины от Covid-19
В Украине за сутки выявлено 270 новых случаев COVID-19
Всемирный банк «выписал чек» на $160 млрд
ВОЗ: Алкоголь делает человека более уязвимым к коронавирусу
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Нефедов прокомментировал отставку
noimageУкраина будет выходить из карантина в пять этапов
noimageФракция "СН" проводит встречу с Саакашвили
noimageВ украинских реках самый низкий за 100 лет уровень воды
noimageВ Киеве снова самый грязный воздух в мире
Лента новостей